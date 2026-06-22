Honeywell Aktie 952258 / US4385161066
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22.06.2026 20:27:13
Honeywell Aktie News: Honeywell stabilisiert sich am Montagabend
Die Aktie von Honeywell zeigt sich am Montagabend ohne grosse Bewegung. Mit einem Kurs von 228,86 USD zeigte sich die Honeywell-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.
Mit einem Wert von 228,86 USD bewegte sich die Honeywell-Aktie um 20:26 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'741 Punkten steht. Die Honeywell-Aktie legte bis auf 231,28 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Honeywell-Aktie bis auf 228,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 229,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 259'136 Honeywell-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2026 auf bis zu 248,18 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Honeywell-Aktie damit 7,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 186,78 USD am 21.11.2025. Der derzeitige Kurs der Honeywell-Aktie liegt somit 22,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,58 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,75 USD. Honeywell liess sich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9.14 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9.82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 23.07.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Experten taxieren den Honeywell-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,51 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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