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16.03.2026 20:27:13

Honeywell Aktie News: Anleger schicken Honeywell am Montagabend ins Plus

Honeywell Aktie News: Anleger schicken Honeywell am Montagabend ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Honeywell. Zuletzt konnte die Aktie von Honeywell zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 235,46 USD.

Honeywell
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Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 235,46 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 46'954 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Honeywell-Aktie bei 236,22 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 235,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 348'144 Honeywell-Aktien.

Bei 248,18 USD markierte der Titel am 03.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,40 Prozent hinzugewinnen. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,23 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 28,13 Prozent Luft nach unten.

Honeywell-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,58 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,66 USD belaufen. Am 29.01.2026 legte Honeywell die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,96 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -3,28 Prozent auf 9.76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell 10.09 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 23.04.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Honeywell-Aktie in Höhe von 10,50 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Michael Vi / Shutterstock.com

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