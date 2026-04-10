Honeywell Aktie News: Honeywell fällt am Freitagabend

Um 20:26 Uhr ging es für die Honeywell-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 234,66 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 47'947 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Honeywell-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 234,17 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 236,32 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 176'480 Honeywell-Aktien.

Am 03.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 248,18 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Honeywell-Aktie. Bei einem Wert von 178,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 24,13 Prozent könnte die Honeywell-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Honeywell-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,58 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,67 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Honeywell am 29.01.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 9.76 Mrd. USD, gegenüber 10.09 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -3,28 Prozent präsentiert.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Honeywell wird am 23.04.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Honeywell-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 29.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Honeywell im Jahr 2026 10,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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