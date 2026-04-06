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06.04.2026 16:29:00

Honeywell Aktie News: Honeywell am Nachmittag mit Abschlägen

Honeywell Aktie News: Honeywell am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Honeywell gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Honeywell-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 227,86 USD nach.

Honeywell
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Die Honeywell-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 227,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 46'645 Punkten steht. Die Honeywell-Aktie sank bis auf 227,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 228,04 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 57'694 Honeywell-Aktien den Besitzer.

Bei 248,18 USD erreichte der Titel am 03.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,92 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,23 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Honeywell-Aktie 34,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,67 USD, nach 4,58 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Honeywell am 29.01.2026 vor. Honeywell hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,96 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Honeywell in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -3,28 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9.76 Mrd. USD im Vergleich zu 10.09 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 23.04.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 29.04.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Honeywell-Gewinn in Höhe von 10,49 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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