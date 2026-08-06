Honeywell Aerospace Aktie 157448321 / US43849R1059
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06.08.2026 14:17:58
Honeywell Aerospace senkt Jahresprognose
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
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06.08.26
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06.08.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück (finanzen.ch)
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06.08.26
|Honeywell Aerospace shares plunge on failure to overcome supply snarls (Financial Times)
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06.08.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.ch)
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06.08.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
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20.07.26
|Verluste in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels in Rot (finanzen.ch)
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20.07.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Honeywell Aerospace
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Honeywell Aerospace am 06.08.2026
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Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.