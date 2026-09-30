HONEYSCO stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HONEYSCO hat am 29.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 13.46 JPY. Im letzten Jahr hatte HONEYSCO einen Gewinn von 28.41 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6.70 Prozent zurück. Hier wurden 12.97 Milliarden JPY gegenüber 13.90 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch