Honda Motor zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Honda Motor hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2.18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.970 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 38.04 Milliarden USD – ein Plus von 2.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Honda Motor 36.94 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch