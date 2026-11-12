Honda Motor: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Honda Motor gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0.32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Honda Motor noch ein Gewinn pro Aktie von 0.600 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 37.53 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4.53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 35.90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch