Honda Motor verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Honda Motor hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 115.84 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 46.80 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13.51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6’061.51 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 5’340.27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch