Honasa consumer: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Honasa consumer hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.24 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.21 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 7.31 Milliarden INR gegenüber 5.38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 2.07 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 7.01 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.ch