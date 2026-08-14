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14.08.2026 06:37:00
Hon Hai Precision Industry hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hon Hai Precision Industry hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.210 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hon Hai Precision Industry in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 37.61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 79.90 Milliarden USD im Vergleich zu 58.06 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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