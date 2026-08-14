Hon Hai Precision Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hon Hai Precision Industry hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.27 USD gegenüber 0.210 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 37.60 Prozent auf 79.90 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 58.06 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0.266 USD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 77.41 Milliarden USD gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch