Hommage du QCGN à quatre champions de la communauté

Le travail de la Sénatrice Joan Fraser et de Josh Freed, Martin Murphy, Joshua Arless sera salué

MONTRÉAL, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Bien que leurs réalisations soient dans des domaines très différents, les quatre champions de la communauté d'expression anglaise du Québec à être officiellement honorés du Prix de leadership communautaires par le Quebec Community Groups Network possèdent les mêmes qualités de manières égales : le dévouement et la persistance.

La Sénatrice Joan Fraser, journaliste de longue date, le commentateur et homme d'esprit Josh Freedet le militant communautaire Martin Murphy ont mérité le 11ePrix Goldbloom. Joshua Arless, un commissaire scolaire avant-gardiste, remporte le cinquième prix annuel des Jeunes Québécois aux commandes.

« Les chefs sélectionnés ont tous apporté de la vitalité à leur manière au Québec de langue anglaise, et de façon exemplaire », a déclaré Geoffrey Chambers, président du QCGN. Chacun a emprunté une voie s'inspirant de ses convictions et qui a contribué à faire avancer notre cause collective et à viser l'intérêt général. »

Lire le communiqué de presse ici : http://bit.ly/31VBmpa

Le Quebec Community Groups Network (www.qcgn.ca) est un organisme à but non lucratif unissant plus de 60 organismes de langue anglaise à travers le Québec. Le QCGN a pour but d'identifier et d'adresser les enjeux stratégiques qui touchent la vitalité du Québec de langue anglaise et d'encourager le dialogue et la collaboration.

