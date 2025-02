HomeToGo-Aktie: Migros gibt Hotelplan an Dertour und Interhome an HomeToGo ab

Einzig die Hotelplan-Tochter Interhome geht an den Berliner Ferienwohnungsspezialisten HomeToGo.

Dies gaben Migros, Dertour und HomeToGo am Mittwochabend in separaten Mitteilungen bekannt. Es wurde bereits darüber spekuliert, dass der Reiseveranstalter an die beiden deutschen Konkurrenten veräussert werden soll.

Damit geht Hotelplan an einen der beiden grossen Konkurrenten auf dem Schweizer Markt, welcher bisher von Hotelplan, Dertour Suisse und Tui dominiert wurde. Nach der Übernahme kann Dertour den Abstand zu Tui weiter ausbauen. Zum Kaufpreis äussern sich Migros und Dertour nicht.

Interhome wird derweil von HomeToGo übernommen. Der Kaufpreis beträgt laut HomeToGo 150 Millionen Franken in bar. Dazu könnten bis 2029 noch Zahlungen in Tranchen von bis zu 85 Millionen Franken kommen.

Alle rund 2500 Mitarbeitenden der Hotelplan-Gruppe würden übernommen, schreibt die Migros. Auch die Angebote und Buchungen der Kundinnen und Kunden sowie der Vertriebspartner blieben bestehen.

Weiterentwicklung geplant

"Als etablierte Touristikunternehmen verfügen die neuen Eigentümer über die besten Voraussetzungen, um die spezialisierten Bereiche von Hotelplan Group - Reisen und Ferienhäuser - erfolgreich weiterzuentwickeln", schreibt die Schweizer Detailhändlerin weiter.

Dertour wolle die Marken der Hotelplan-Gruppe weiterführen. Als Teil der internationalen Dertour-Gruppe erhalte sie zudem Zugang zu einem grossen Partnernetzwerk.

Auch HomeToGo plant, Interhome als eigenständiges Unternehmen weiterzuführen, "inklusive der lokalen Service-Büros", wie es heisst. Damit sollen die Umsätze und die Profitabilität von HomeToGo deutlich zulegen.

Umsatz von 1,78 Milliarden Franken

Die Hotelplan-Gruppe mit Sitz in Glattbrugg ist in 20 Ländern tätig. Die Gruppe erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 1,78 Milliarden Franken. Interhome gilt als das Filetstück der Hotelplan-Gruppe und machte im vergangenen Geschäftsjahr einen Umsatz von 389,6 Millionen Franken.

Zu den weiteren Geschäftseinheiten gehören unter anderem die Reiseveranstalter Hotelplan Suisse und Hotelplan UK sowie die Geschäftsreiseanbieter Bta First Travel und Finass Reisen.

Zu Dertour, der Reisesparte von Rewe, gehören mehr als 130 Unternehmen. Die Gruppe mit Sitz in Köln ist in der Schweiz bereits mit den Marken Kuoni und Helvetic Tours vertreten und beschäftigt über 10'000 Mitarbeitende.

HomeToGo hat seinen Hauptsitz in Berlin und betreibt lokalisierte Websites und Apps in 30 Ländern. Das Unternehmen zählt über 800 Angestellte und ist an der Frankfurter Börse kotiert. Für die Übernahme führt es eine Kapitalerhöhung durch.

ls/ys

Zürich (awp)