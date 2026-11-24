HomesToLife hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

HomesToLife vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 76.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 3.40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 73.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch