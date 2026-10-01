HomesToLife präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HomesToLife lud am 30.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 38.77 Prozent auf 82.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 135.0 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch