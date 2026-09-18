Barclays Aktie 1399446 / GB0031348658
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18.09.2026 11:19:00
Homeoffice: Gewerkschaft fordert Präsenzpauschale für Barclays-Angestellte
Barclays ruft seine Mitarbeiter für drei Tage die Woche zurück ins Büro und stösst prompt auf organisierten Widerstand: Die Gewerkschaft Unite fordert Flexibilität und eine finanzielle Entschädigung für jeden Angestellten.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
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|FTSE 100-Papier Barclays-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barclays von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)