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Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000

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29.09.2026 15:51:35

Homeoffice fast gestrichen: Mercedes ruft Beschäftigte zurück ins Büro

Mercedes-Benz Group
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Der Autobauer Mercedes will die Produktivität erhöhen und sieht den besten Ort dafür im Büro. Deswegen wird die Möglichkeit zum Homeoffice weitgehend abgeschafft. Vier Tage Präsenz sollen der neue Standard sein. Und Konzernchef Källenius würde gern noch weiter gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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