HomeMaid (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.77 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0.570 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 176.2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 156.4 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch