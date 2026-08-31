Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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31.08.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 282,30 EUR.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 282,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'233 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Home Depot-Aktie bis auf 281,05 EUR. Bei 283,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1'642 Home Depot-Aktien.
Am 13.09.2025 markierte das Papier bei 362,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 22,17 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 248,90 EUR am 19.05.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,21 USD. Am 18.08.2026 lud Home Depot zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,58 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Am 16.11.2027 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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