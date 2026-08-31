Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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31.08.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagmittag im Plus
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 283,20 EUR nach oben.
Um 12:28 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 283,20 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'559 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Home Depot-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 285,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 285,40 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 64 Stück gehandelt.
Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 362,15 EUR. Gewinne von 27,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2026 (254,05 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 10,29 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,21 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 18.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.
Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 14,99 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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