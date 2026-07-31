Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Abend auf rotes Terrain

Die Home Depot-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 288,20 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'540 Punkten realisiert. Bei 286,80 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 290,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im BMN-Handel 108 Home Depot-Aktien.

Bei 362,25 EUR markierte der Titel am 16.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,69 Prozent. Bei 249,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,39 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,28 USD belaufen. Home Depot veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,30 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 3,45 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,79 Prozent auf 41.77 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39.86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 18.08.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Home Depot.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 14,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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