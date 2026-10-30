Home Depot Aktie News: Home Depot am Freitagabend höher

Um 20:26 Uhr wies die Home Depot-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 296,05 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'687 Punkten notiert. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 299,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 295,50 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2'601 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 334,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 12,94 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 245,80 EUR am 01.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,28 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 45.28 Mrd. USD umgesetzt.

Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 15,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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