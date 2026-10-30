Home Depot Aktie News: Anleger greifen bei Home Depot am Freitagnachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 294,60 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'031 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Home Depot-Aktie bei 299,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 295,50 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'424 Stück gehandelt.

Am 05.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 334,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 13,49 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2026 auf bis zu 245,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Home Depot am 18.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 47.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 17.11.2026 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 15,00 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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