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30.10.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Freitagmittag nordwärts
Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Home Depot-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 296,75 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'342 Punkten liegt. Der Kurs der Home Depot-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 296,75 EUR zu. Bei 294,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 502 Home Depot-Aktien den Besitzer.
Am 05.11.2025 markierte das Papier bei 334,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 11,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 246,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,92 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,28 USD. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Home Depot wird am 17.11.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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