Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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30.09.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Home Depot. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 251,40 EUR.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 251,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'135 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie gab in der Spitze bis auf 251,15 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 255,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 1'969 Home Depot-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 347,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 38,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 248,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.
Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,22 USD aus. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 15,01 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Home Depot am 30.09.2026
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