Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 253,00 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'370 Punkten notiert. Im Tief verlor die Home Depot-Aktie bis auf 252,55 EUR. Bei 255,45 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 929 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2025 auf bis zu 347,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 37,37 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 248,90 EUR am 19.05.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 1,62 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,22 USD aus. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 45.28 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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