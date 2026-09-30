Home Depot Aktie News: Home Depot am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Die Home Depot-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 255,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'349 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Home Depot-Aktie bei 256,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 255,45 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 267 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 347,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 36,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 19.05.2026 Kursverluste bis auf 248,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,56 Prozent.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,22 USD je Home Depot-Aktie. Home Depot gewährte am 18.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,79 USD. Im Vorjahresviertel waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45.28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 47.86 Mrd. USD ausgewiesen.

Home Depot dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,01 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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