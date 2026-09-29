Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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29.09.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 255,15 EUR abwärts.
Die Home Depot-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 255,15 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'481 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 255,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 255,15 EUR.
Mit einem Kursgewinn bis auf 351,45 EUR erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 37,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (250,00 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 2,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,22 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2027 15,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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