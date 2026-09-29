Home Depot Aktie News: Home Depot tritt am Dienstagabend auf der Stelle

Bei der Home Depot-Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 255,30 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'281 Punkten steht. Bei 257,15 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die Home Depot-Aktie bei 254,10 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 255,10 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 387 Home Depot-Aktien.

Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 351,95 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Home Depot-Aktie 37,86 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 249,60 EUR. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 2,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,22 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.08.2026. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 47.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Home Depot-Bilanz für Q3 2026 wird am 17.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,01 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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