Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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29.09.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Home Depot. Zuletzt fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 255,80 EUR ab.
Die Home Depot-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 255,80 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'370 Punkten notiert. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 255,15 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 255,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 327 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 30.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 351,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 37,39 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.05.2026 bei 250,00 EUR. Abschläge von 2,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,22 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 47.86 Mrd. USD gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 16.11.2027.
Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,01 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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