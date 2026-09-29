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29.09.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 255,05 EUR nach.
Die Home Depot-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 255,05 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'481 Punkten steht. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 254,55 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,05 EUR. Von der Home Depot-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 441 Stück gehandelt.
Am 30.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 352,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 248,90 EUR. Dieser Wert wurde am 19.05.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 2,41 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,22 USD belaufen. Am 18.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Home Depot-Gewinn in Höhe von 15,01 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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