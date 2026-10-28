Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag in Rot

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,1 Prozent auf 284,60 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'524 Punkten realisiert. Die Home Depot-Aktie sank bis auf 283,95 EUR. Bei 283,95 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Der Tagesumsatz der Home Depot-Aktie belief sich zuletzt auf 40 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.11.2025 auf bis zu 335,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 17,73 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 01.10.2026 auf bis zu 250,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Home Depot-Aktionäre betrug im Jahr 2026 9,20 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,28 USD belaufen. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,79 USD. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 4,58 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 47.86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45.28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,00 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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