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28.09.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag im Aufwind

Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Home Depot konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 257,25 EUR.

Home Depot
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Das Papier von Home Depot legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 257,25 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 51'828 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 257,25 EUR. Bei 256,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 351,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 250,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.05.2026). Abschläge von 2,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Home Depot seine Aktionäre 2026 mit 9,20 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,22 USD je Aktie ausschütten. Am 18.08.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Home Depot am 17.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 16.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,01 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Mini-Futures auf SMI

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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