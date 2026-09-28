Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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28.09.2026 20:27:13
Home Depot Aktie News: Home Depot am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von Home Depot gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Home Depot-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 256,20 EUR.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 256,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'561 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Home Depot-Aktie bis auf 255,05 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 257,65 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'010 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 352,60 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 37,63 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,85 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,22 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,79 USD, nach 4,58 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.11.2026 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,01 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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