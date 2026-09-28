Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
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28.09.2026 16:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 258,00 EUR.
Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 258,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'634 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Home Depot-Aktie bei 258,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,65 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 798 Home Depot-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 30.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 352,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 36,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.05.2026 bei 248,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Home Depot-Aktie 3,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,22 USD. Am 18.08.2026 hat Home Depot die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.86 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD in den Büchern standen.
Home Depot wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 17.11.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,01 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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