Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Mittag fester

Die Home Depot-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 12:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 256,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'828 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 256,40 EUR. Bei 255,75 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 25 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.09.2025 auf bis zu 349,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 25.09.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 253,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Home Depot-Aktie liegt somit 1,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 9,20 USD an Home Depot-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,22 USD aus. Am 18.08.2026 äusserte sich Home Depot zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Home Depot hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,79 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,71 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 47.86 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 45.28 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 17.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,01 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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