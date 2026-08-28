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28.08.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Abend gestärkt

Home Depot Aktie News: Home Depot zeigt sich am Abend gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Home Depot. Zuletzt stieg die Home Depot-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 283,65 EUR.

Home Depot
266.55 CHF -2.69%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Home Depot legte um 20:26 Uhr zu und stieg im BMN-Handel um 0,6 Prozent auf 283,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'518 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 284,55 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 282,15 EUR. Bisher wurden via BMN 31 Home Depot-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.09.2025 bei 362,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 249,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,00 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,21 USD ausgeschüttet werden. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 47.86 Mrd. USD gegenüber 45.28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,00 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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