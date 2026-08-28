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28.08.2026 16:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag südwärts

Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Home Depot. Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 283,60 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 283,60 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'562 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 282,75 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 282,75 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 194 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 362,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 250,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Home Depot-Aktie ist somit 11,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 9,20 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,21 USD. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,58 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 47.86 Mrd. USD – ein Plus von 5,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Home Depot 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Home Depot-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.

Experten taxieren den Home Depot-Gewinn für das Jahr 2027 auf 15,00 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Rob Wilson / Shutterstock.com
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