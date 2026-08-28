Home Depot Aktie News: Home Depot tendiert am Mittag nordwärts

Um 12:28 Uhr stieg die Home Depot-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 282,50 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'569 Punkten tendiert. Bei 284,30 EUR erreichte die Home Depot-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 281,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 431 Home Depot-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.09.2025 auf bis zu 362,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.05.2026 (248,90 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,21 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 47.86 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

Den erwarteten Gewinn je Home Depot-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 15,00 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot

Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an

Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen