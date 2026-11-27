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27.11.2026 12:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot schiebt sich am Mittag vor
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Home Depot. Die Home Depot-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 330,40 EUR.
Das Papier von Home Depot konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,5 Prozent auf 330,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'182 Punkten liegt. In der Spitze legte die Home Depot-Aktie bis auf 331,45 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 329,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 171 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (334,00 EUR) erklomm das Papier am 24.02.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 1,08 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 245,80 EUR ab. Abschläge von 25,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Home Depot-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,39 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal legte Home Depot am 17.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 43.40 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 41.35 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Home Depot rechnen Experten am 22.02.2028.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,95 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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