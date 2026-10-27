|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.10.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Home Depot zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 286,70 EUR.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 286,70 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'361 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 286,70 EUR. Bei 286,70 EUR eröffnete der Anteilsschein.
Am 05.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,52 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,00 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,28 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,00 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie
Gates Foundation Trust: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal im Depot
Überraschend starke Quartalszahlen: Home Depot-Aktie springt an
Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Home Depot-Aktionäre freuen
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Home Depot
|
09:29
|Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Dienstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Montagabend ins Minus (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot tritt am Montagnachmittag auf der Stelle (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagmittag fester (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Home Depot-Aktie: So viel hätte eine Investition in Home Depot von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Home Depot
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: SMI kaum verändert -- DAX stabil -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren seitwärts. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.