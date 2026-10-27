Home Depot Aktie News: Home Depot präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 286,70 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'361 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Home Depot-Aktie bei 286,70 EUR. Bei 286,70 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 05.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,52 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 246,55 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 14,00 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,28 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 17.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte Home Depot die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 15,00 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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