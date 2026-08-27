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27.08.2026 09:29:00

Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Home Depot Aktie News: Home Depot am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Home Depot. Zum Vortag unverändert notierte die Home Depot-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 289,35 EUR.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 289,35 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'463 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Home Depot-Aktie sogar auf 289,35 EUR. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 289,35 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 289,35 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Home Depot-Aktien beläuft sich auf 1 Stück.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 362,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 25,35 Prozent Luft nach oben. Am 19.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 250,00 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,21 USD. Home Depot liess sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 47.86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Home Depot.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,00 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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