Home Depot Aktie News: Home Depot am Nachmittag Verlust reich

Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 283,70 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'476 Punkten liegt. Bei 282,20 EUR markierte die Home Depot-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 286,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 940 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Am 13.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 362,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 21,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 19.05.2026 auf bis zu 248,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 12,27 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,21 USD, nach 9,20 USD im Jahr 2026. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Home Depot am 18.08.2026. Das EPS wurde auf 4,79 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Home Depot mit einem Umsatz von insgesamt 47.86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 45.28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 5,71 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Home Depot ein EPS in Höhe von 15,00 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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