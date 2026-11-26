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26.11.2026 09:29:00
Home Depot Aktie News: Home Depot am Vormittag freundlich
Die Aktie von Home Depot zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 330,45 EUR.
Die Home Depot-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 330,45 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'182 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Home Depot-Aktie legte bis auf 330,45 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 330,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.
Der Anteilsschein kletterte am 12.02.2026 auf bis zu 334,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,07 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 246,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Home Depot-Aktie 25,39 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,39 USD. Im Vorjahr hatte Home Depot 9,20 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Home Depot liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,62 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 43.40 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41.35 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Home Depot wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 22.02.2028 dürfte Home Depot die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,95 USD je Home Depot-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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