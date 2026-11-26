Die Home Depot-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 328,60 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'182 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 328,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 330,25 EUR. Zuletzt wechselten 1'422 Home Depot-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 334,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 1,64 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.10.2026 bei 245,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Home Depot-Aktie mit einem Verlust von 25,20 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2026 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,20 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,39 USD. Am 17.11.2026 legte Home Depot die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.10.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,72 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Home Depot hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 43.40 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 41.35 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Home Depot Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 22.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,95 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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