Die Home Depot-Aktie konnte um 12:28 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 330,35 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'182 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 331,50 EUR. Bei 330,25 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 681 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 334,00 EUR. 1,10 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 245,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 25,59 Prozent würde die Home Depot-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,39 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Home Depot 9,20 USD aus. Home Depot gewährte am 17.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.10.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 3,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 43.40 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 41.35 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 22.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 14,95 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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