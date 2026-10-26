Home Depot Aktie News: Home Depot zieht am Montagvormittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 285,65 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'215 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Home Depot-Aktie bisher bei 285,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 285,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 39 Home Depot-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.10.2025 bei 335,50 EUR. 17,45 Prozent Plus fehlen der Home Depot-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (246,55 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 13,69 Prozent Luft nach unten.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 9,20 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,28 USD ausgeschüttet werden. Home Depot veröffentlichte am 18.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 4,79 USD gegenüber 4,58 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Home Depot im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Home Depot 45.28 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 17.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,00 USD je Home Depot-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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