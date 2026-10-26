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26.10.2026 20:27:13

Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Montagabend ins Minus

Home Depot Aktie News: Anleger schicken Home Depot am Montagabend ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Home Depot. Das Papier von Home Depot gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 283,75 EUR abwärts.

Home Depot
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Die Home Depot-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 283,75 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'329 Punkten realisiert. Die Home Depot-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 283,75 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 286,10 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 1'652 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2025 auf bis zu 335,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Home Depot-Aktie mit einem Kursplus von 18,36 Prozent wieder erreichen. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 245,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 9,20 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,28 USD je Home Depot-Aktie. Am 18.08.2026 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,58 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 45.28 Mrd. USD eingefahren.

Am 17.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Home Depot veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 16.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Home Depot-Aktie in Höhe von 15,00 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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