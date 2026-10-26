Home Depot Aktie News: Home Depot am Montagmittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 287,10 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'215 Punkten steht. Die Home Depot-Aktie zog in der Spitze bis auf 287,30 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 286,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 718 Home Depot-Aktien.

Am 27.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 335,85 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Home Depot-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 245,80 EUR ab. Derzeit notiert die Home Depot-Aktie damit 16,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,28 USD. Im Vorjahr erhielten Home Depot-Aktionäre 9,20 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Home Depot am 18.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,79 USD. Im Vorjahresviertel hatte Home Depot 4,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 47.86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 45.28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 16.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 15,00 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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